Bakı. 20 sentyabr. REPORT.AZ/ Bakıda gənc oğlanı avtomobil vurub.

"Report" xəbər verir ki, yol-nəqliyyat hadisəsi Nizami rayonunda qeydə alınıb.

Qara Qarayev prospekti ilə Bəhruz Nuriyev küçəsinin kəsişməsində 17 yaşlı Nəsirov Fərid Zahid oğlunu minik avtomobili vurub. F.Nəsirov ağır xəsarət alıb. O, xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı Nizami Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.



