“Məhəmməd” adı Britaniyada 10 ən məşhur ad SİYAHISINDA

Müsəlman adı olan “Məhəmməd” Britaniyada 10 ən məşhur ad siyahısına düşüb və hətta ölkənin 2 ən böyük şəhərində birinci olub.

Publika.az bildirir ki, bu haqda The Daily Telegraph qəzeti öz saytında Milli statistik xidmətə istinadla məlumat yerləşdirib.

Milli statistik xidmətin məlumatlarına əsasən, yeni doğulmuş “Məhəmməd”lər İngiltərədə və Uelsdə ən yayılmış adlardan biri – “Uilyam”ı üstələyir. Əsasən London və Birmingem şəhərlərində qoyulan bu ad kifayət edir ki, ilk onluqda ola bilsin. Çünki Birmingem ölkənin ikinci ən böyük şəhəridir.

Yeni doğulmuş oğlanlar və qızlar üçün qoyulan adlardan “Oliver” və “Oliviya” isə liderliyi artıq 4-cü ildir ki qoruyub saxlayır.

Zaur H.

