Məşhur supermodel Emili Ratakovski rəfiqələri ilə birlikdə Nikaraquada istirahət edir.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, 26 yaşlı model istirahət əsnasında çəkdirdiyi monokinili fotolarını İnstagram-dakı profilində paylaşıb.

