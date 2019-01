Müğənni Elnarə Xəlilova rütbə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müğənni qonaq olduğu "Gündən-günə" verilişində məlumat verib.

2018-ci ilin bir çox əlamətdar hadisə ilə yadda qaldığını deyən Elnarə Xəlilova bu il leytenant rütbəsinə layiq görüldüyünü açıqlayıb:

"Çox məhsuldar il oldu. Təxminən 6-7 yeni mahnı yazdırdım, yeni kliplər çəkdirdim. Sərhəd qoşunlarında solist və leytenantam. Leytenant Xəlilova".

Müğənnidən hamiləlik pozları - FOTO



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.