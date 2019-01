Maqnitoqorskda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 18-ə çatıb (YENİLƏNİB)

Rusiyanın Maqnitoqorsk şəhərində yaşayış binasında baş vermiş partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 18 nəfərə çatıb.

Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, onlardan 2-i uşaqdır. Dağıntılar arasından son olaraq 3 yaşlı uşağın meyiti çıxardılıb.

Binanın dağıntıları arasında hələ də 20-dən çox insanın qaldığı deyilir.

X X X

Rusiyanın Maqnitoqorsk şəhərində yaşayış binasında baş vermiş partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 11 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Trend-in məlumatına görə, xilasedicilər dağıntılar altından ümumilikdə 6 meyit çıxardıblar. Onlardan biri uşaqdır.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Çelyabinsk vilayəti üzrə Baş İdarəsinin əməkdaşı bildirib ki, 30 nəfərin taleyi hələ də naməlumdur. Hazırda onların yeri müəyyənləşdirilir.

Təqribən 900 nəfərin, 217 ədəd texnikanın cəlb olunduğu xilasetmə işləri davam edir.

Rusiya Federasiyasının İstintaq Komitəsi partlayışın qaz sızması səbəbindən baş verməsini əsas versiya kimi qiymətləndirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.