Türkiyədə azərbaycanlı sevgilisini öldürən şəxs həbs edildi - FOTOLAR

Türkiyədə 24 yaşlı Qənirə Cabbarovaya 55 bıçaq zərbəsi vuraraq, qətlə yetirən Halil Acar məhkəmə qarşısına çıxarılıb.

Metbuat.az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə təqsirli bilinib və həbs olunub.

Xatırladaq ki, Qənirə 24 yaşlı sevgilisi Halil ilə birlikdə Burdurun Karamanlı rayonundakı gecə klublarından birində əyləndikdən sonra evə getmək üçün taksiyə oturub.

Cütlük taksidə mübahisə edib və Tefenni-Çavdır avtomagistralında taksidən düşüblər.

Bir müddət sonra davaya çevrilən mübahisə zamanı Halil sevgilisinə 55 bıçaq zərbəsi vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.