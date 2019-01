Türkiyənin “Haber Türk” kanalının məşhur “Airport” verilişinin növbəti buraxılışı Azərbaycana həsr olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, reportajda paytaxt Bakının tarixi yerləri, istirahət məkanları göstərilib, milli mətbəximizlə bağlı ətraflı məlumat verilib.

Verilişin çəkilişləri Bakı ilə yanaşı Şəki və Qəbələdə davam etdirilib.

