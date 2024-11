Mikayıl Mirzəzadənin məqaləsi dünyanın nüfuzlu KİV-lərində dərc olunub

"Plus Media Group”un təsisçisi və direktoru Mikayıl Mirzəzadənin beynəlxalq mətbuatda 11-23 noyabr 2024-cü il tarixlərdə Bakıda keçirilmiş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransından (COP29) bəhs edən geniş məqaləsi dərc edilib.

ABŞ-nin "Associated Press”, Kanadanın "Canadian Reporter”, Birləşmiş Krallığın "London Mail”, "UK Reporter, "UK Herald”, "Manchester Times” , Özbəkistanın "Uzbekistan National News Agency”, "UZ Diplomat”, "NUZ Agentliyi” və dünyanın digər ölkələrinə məxsus nüfuzlu media quruluşlarında dərc olunan məqalə ingilis və rus dillərində yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müəllif məqalədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının əhəmiyyətindən, COP29 Bakıda peşəkar səviyyədə təşkilindən və dünya liderlərinin tədbirə göstərdiyi yüksək maraqdan söhbət açıb. Məqalədə qeyd olunur ki, qısa müddətdir hazırlaşmasına baxmayaraq, Azərbaycan bu mötəbər tədbirlə növbəti dəfə tarix yazıb və beynəlxalq miqyasda artan nüfuzuna yeni çalarlar qatıb.

Məqalənin orjinal versiyalarına yazının altında yerləşdirilən hiperlink vasitəsilə daxil olmaq mümkündür.

