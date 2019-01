Hindistanın Tamilnad ştatının Pudukkottay dairəsində yol qəzası nəticəsində 11 zəvvar dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, zəvvarlar Sabarimala şəhərində Ayappana məbədini ziyarət etdikdən sonra evə qayıdırdı.

Zəvvarların olduğu avtomobil yük maşını ilə toqquşub. 7 nəfər dərhal hadisə yerində ölüb, daha 4 nəfər xəstəxanada dünyasını dəyişib.//Trend.az

