Kreml açıq-aşkar bildirib ki, əgər NATO ordusu Ukraynaya gətirilsə, Rusiya ilə müharibə olacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu britaniyalı ekspert Aleksandr Merkuris deyib.

Ekspert bildirib ki, Moskva nüvə silahlarının da daxil olduğu təlimlərə başlayır və Qərb ölkələrinin Ukraynaya ordu göndərməsinə hazırlaşır.

