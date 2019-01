Türkiyənin Artvin bölgəsində bir arıçı yerli və xarici turistlərin istirahət məkanı kimi Mençuna şəlaləsinə gedən yolun üzərində vələs ağacının gövdəsində 16 kvadratmetrlik taxta ev inşa edib.

Metbuataz Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, “Ağac qondu” adı verilən və 5 metr yüksəklikdə yerləşən bu ev 7 min manata başa gəlib

Ev şəlaləni görmək üçün bölgəyə gələn turistlərin marağına səbəb olub.

Ziyarətçilər evin fotosunu çəkərək sosial mediada “ağacqondu” sözü ilə paylaşırlar.

