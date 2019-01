"Ölüm yerin üstünü yerin altına dəyişməkdir" - 1 daşla 9 quş

Metbuat.az yeni “1 daşla 9 quş” layihəsinə start verib.

Layihədə 9 fəlsəfi suala 1 cümləlik cavablar veriləcək. Bu dəfə müsahibimiz Faktor.az saytının baş redaktoru Əziz Əlibəylidir.



- Niyə varsan? - Bu yaşda cavab verdiyim üçün deyirəm ki, ömrümü fəda edəcəyim çox şey var…



- Niyə yox olacaqsan? - Gücüm tükənəcək.



- Niyə yazırsan? - Əvvəl ehtiyac vardı, indi zərurət.



- Yaşamaq nədir? - Sırf fel kimi düşünməmişəm, amma ikinci və əsas hesab etdiyim mənası sevməkdir.



- Ölüm nədir? - Bioloji olaraq yerin üstünü altına dəyişmək.



- Ədalət nədir? - Hamının yerini bilməsi.



- Azadlıq nədir? - Düşünmə və ifadə etmənin sonsuzluq dənizində üzə bilməsidir.



- Yaradıcılıq nədir? - Fərəhləndirən məhfum.



- İnsan kimdir? -Adamlığın özü.

Tural İsmayılov/Metbuat.az

