Görüntüsü yayılan bu canlının nə olduğu bilinmədi /VİDEO

Avstraliyada vətəndaşlar tərəfindən görülən qəribə canlı böyük marağa səbəb olub.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, kiçik sosisə bənzəyən və siçana bənzəyən quyruğu ilə hərəkət edərkən görülən canlının görüntüsü sosial mediada paylaşılıb.

Müxtəlif şərhlər gələn canlının hansı heyvan olduğu bilinməyib. Sidnet Universitetindən Tanya Latty siçan quyruqlu bir qurdcuq olduğunu və Avstraliyada çox rast gəlindiyini deyib. Bu böcəyin insanlar üçün heç bir təhlükəsi olmadığı, hətta təbiət üçün faydalı olduğu da bildirilib.

