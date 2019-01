Dünyanın ən qəribə xəstəliyi /FOTOLAR

Hindistanlı Suresh adlı adam 18 yaşından “Aslan üzlü” sindromu adalanan nadir xəstəlikdən əziyyət çəkir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bu sindrom üzdəki sümüklərinin həddindən çox böyüməsi ilə xəstəyə aslan üzünə bənzəyən bir görünüş verir. Həkimlərə görə bu sindrom yalnız sümüklərin çıxarılması ilə müalicə oluna bilər.

20 ildir bu amansız xəstəlikdən əziyyət çəkən Suresh nəhayətki, cərrah Sunil Richarson tərəfidən əməliyyat olunub. Onun yeni görünüşünü görənlər tanımaqda çətinlik çəkir. Üzü ilə birlikdə adını da dəyişdirən Sureshin gizlilik səbəbilə yeni adı bilinmir.

