Mərakeşli model gözəlliyi ilə hər kəsi heyran etdi /FOTOLAR

Mərakeş əsilli bir ailədən olan 19 yaşlı hollandiyalı Nisrina Sbia sosial media hesabında paylaşdığı fotolarla məşhurlaşıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, “İnstagram” hesabında 838 min izləyicisi olan gözəlin heyranları günü gündən artır. “İnstagram”da ilk paylaşımını 13 yaşında edən gözəlin izləyicisi artdıqda bir çox yerlərdən modellik təklifləri gəlib. Beləliklə Nisrina həm Hollandiyada, həm də İngiltərədə modellik etməyə başlayıb. Nisrina tez-tez Brazilyalı model Adriana Limaya da bənzədilir.

“Youtube” kanalında da aktiv olan gözəlin burada da minlərlə izləyicisi var.

