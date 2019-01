Gənc model Mara Teigen dünyaca məşhur aktrisa Ancelina Coliyə olan bənzərliyi hər kəsi təəccübləndirir.



Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, Los Ancelesdə doğulan 21 yaşlı Mara Teigeni Ancelina Colinin əkizi adlandırırlar.

Ancelina Coliyə olan heyranlığını dilə gətirən model “Literally” adlı dodaq boyasının reklamında da rol alıb.

Mara Teiginin “İnstagram”da 754 min izləyicisi var.

