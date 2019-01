ABŞ-ın Miçiqan ştatında fermer inanılmaz tapıntı ilə üzləşib.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən məlumat verir ki, kəndli tarlanı şumlayarkən mamont qalıqları tapıb.

Fermerin çağırışları ilə əraziyə cəlb edilən arxeoloqlar araşdırmaları davam etdirir.

Sübhan / METBUAT.az

