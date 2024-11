Sürətlə azalan qaz ehtiyatları və Rusiyadan tədarükün məhdudlaşdırılması Avropada yeni enerji böhranının yaranmasına zəmin yaradır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg"də bildirilib. Məlumata görə, bu il qazın qiymətində 45% artım müşahidə olunub. Ekspertlər bildirirlər ki, artım tempi 2022-ci ildən daha aşağı olsa da, böhran təkrarlana bilər. Avropa İttifaqı istənilən qiymətə qaz almağa hazır olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.