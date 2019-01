Şəkərin zərərlərini hamımız bilirik, ancaq alimlər şəkərin heç kəsin bilmədiyi faydasını aşkar edib. Amerikalı dermatoloq Françeska Fusko şampuna şəkər əlavə etməyi təklif edib.

Metbuat.az "Demedi deme qadın" yutub kanalına istinadən əldə olunan nəticəni təqdim edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.