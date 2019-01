19 yaşında milyoner oldu və... - FOTOLAR

Benjamin Kickz sosial media vasitəsi ilə varlanan gənclərdəndir.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 15 yaşında anasının hazırladığı ayaqqabıları satmağa başlayaraq ticarət qanunlarını öyrənib. Daha sonra satış sahəsini daha da genişləndirib, eyni zamanda internet üzərindən də satışlar həyata keçirib. Hazırda 19 yaşında olan Benjaminin 1 milyon dollardan artıq pulu var və dünyaca məşhur sahibkarlarla iş görür.

Qeyd edək ki, onun "İnstagram" da 780 min izləyicisi var.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

