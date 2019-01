Qarışıq döyüş növləri (MMA) və Sambo üzrə turnirlərin qalibi olmuş azərbaycanlı idmançı Xamis Məmmədov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bir neçə gün əvvəl qripə yoluxan idmançının anidən vəziyyəti pisləşib. Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Xatırladaq ki, Xamis Məmmədov dünyaca məşhur döyüşçü Həbib Nurməhəmmədovu məğlub edən yeganə azərbaycanlı idi.

