Səyahət edərkən yaxaladığı bakteriya qadının üzünü yeməyə başladı /FOTOLAR

33 yaşlı amerikalı qadın Star Vithersin həyatı gündən-günə üzünü yeyən bir bakteriya növü ilə kabusa çevrilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bədənində başlayaraq sinəsinə qədər yayılan və son olaraq bütün üzünə sıçrayan qızartılar və qanamalara heç cür məna verə bilməyib.

Daha sonra qadın şiddətli ağrılar səbəbilə həkimə müraciət edib. Müalicə olunan və müxtəlif dərmanlardan istifadə edən qadının yaraları heç bir şəkildə sağalmayıb və 1 il sonra qanamal başlayıb.

Qanayan yaralarından sonra yanaqları çökməyə başlayan qadın 8 gün xəstəxanada qalıb. Hkim Vithersin Asiya səyahəti zamanı “Klebsiella Oxytoga” adlı bir bakteriya növünə yoluxduğunu bildirib. Ət yeyən bakteriya növü olaraq tanınan bu bakteriya heyvanların və insanların bağırsağında təbii olaraq yer alır və dərmana qarşı olduqca müqavimətli bakteriyadır.

Qadının yaraları həkimin müdaxiləsi ilə az da olda sağalsa da, bakteriyanın tam olaraq sağalması mümkün deyil.

