Çinin şərq sahilindəki Şandong əyalətində fırtına uşaq parkını alt üst edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, uşaqlar oyun platformasında olduğu zaman şiddətli küıək platformanı havalandırıb və uşaqlar ətrafa yıxılıb. Həvəsar kameraya çəkilən hadisədə 2 uşaq həyatını itirib, 18 uşaq yaralanıb.

