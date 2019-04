Tanınmış rejissor vəfat etdi - FOTOLAR

Tanınmış rejissor Rövşən Almuradlı vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, R.Almuradlı bu gün səhər saatlarında dünyasını dəyişib.



Mərhum Sumqayıtda dəfn olunacaq.







Qeyd edək ki, Rövşən Almuradlı 1954-cü il aprelin 19-u Bakı şəhərində anadan olub. 1972-1976-cı illərdə M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsində ali təhsil alıb. 2006-2008-ci illərdə Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə çəkilmiş “Cavad xan” bədiii filminin quruluşçu rejissoru olub.







