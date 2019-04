Eyni yağda ikinci dəfə qızartmayın! - Ölümcül TƏHLÜKƏ

Təkrar qızdırılmış yağ hüceyrə səviyyəsində patoloji dəyişikliklərə səbəb olur ki, bu dəyişikliklər öz növbəsində ağır süd vəzi xərçənginin inkişafına səbəb olur.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən bildirir ki, bu məlumatı Medical News Today yayıb.

İllinoys Universiteti (ABŞ) alimləri təkrar qızdırılmış yağla eksperiment aparıblar. 16 həftə ərzində alimlər bir qrup siçanlara təzə soya yağını, digər qrup siçanlara isə bir neçə dəfə qızdırılmış yağı verirdilər.

İnsan xərçənginin modelini almaq üçün siçanlara süd vəzi xərçənginin hüceyrələri yeridilib. 20 gündən sonra məlum olub ki, hər 2 qrupda xərçəngin inkişafı fərqlidir. Belə ki, bir neçə dəfə qızdırılmış yağla qidalanan siçanlarda metastazların yayılması daha aktiv gedirdi, ağ ciyərdə metastazların sayı 2 dəfə çox idi.

Alimlərin fikrinə görə, təkrar qızdırılmış yağ öz tərkibini dəyişir və onda güclü toksiki kanserogen akrolein əmələ gəlir. Akrolein tək süd vəzi xərçənginin deyil, bir çox digər xəsçəng növlərinin də riskini artırır.

Mütəxəssislər qidalanmada qızardılmış qidaların miqdarını minimuma azaltmağı və yağı heç zaman təkrar qızdırmamağı tövsiyə edirlər.

