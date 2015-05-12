"Report" TASS agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Təhlükəsizlik Şurasının mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilir.
Məlumata görə, tərəflər, həmçinin gələcəkdə mütərəqqi və hərtərəfli əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını ifadə ediblər.
Patruşev işgüzar səfəri zamanı Azərbaycanın milli təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudov ilə də görüşüb.
"Həmsöhbətlər terrorçuluq və ekstremizmlə mübarizə sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri, o cümlədən I Avropa Oyunları çərçivəsində kütləvi tədbirlərin keçirilməsi zamanı təhlükəsizlik tədbirlərini müzakirə ediblər", - deyə mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilir.