Güclü külək Bakıda 12 ağacı aşırıb

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin Bitkilərin Mühafizəsi Şöbəsinin rəisi Orxan Məmmədov məlumat verib.

Onun dediyinə görə, aşan ağaclar sağlam ağaclar olub, hadisə nəticəsində heç kim xəsarət almayıb:

“Nərimanov, Yasamal, Səbail, Nəsimi, Binəqədi, Xətai və Nizami rayonlarında 20-dən çox ağacın budaqları sınıb.Ümumilikdə səhərdən əsən güclü külək paytaxtda 12 ağacı aşırıb”,- deyə idarə rəisi qeyd edib.

