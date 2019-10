Türkiyənin Batman bölgəsində bir zərgər əl işi 22 karatlıq qızıl şalı müştərilərinə təqdim edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, 1.2 kiloqram ağırlıqdakı şalın qiyməti isə 102 min manatdır. Zərgər Mehmet Dikiz "Bir müştəri ilə şal üçün ciddi şəkildə razılaşmışıq. Sevgilisi evlilik təklifini qəbul edərsə bunu alacağını dedi. Biz də onu gözləyirik" sözlərini deyib.

