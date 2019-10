Sinəsi ilə rəsm çəkən qız görənləri heyrətləndirir - Fotolar

Belarusiyada yaşayan 21 yaşlı Nadya Matiyevskaya sinəsi ilə çəkdiyi rəsm əsərləri ilə görənləri heyrətləndirir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Nadya bu hobbisinin sadəcə bir zafatla başladığını bildirərək "bir gün bir-birimizə qeyri-adi vəzifələr verirdik. Mənim vəzifəm isə sinəmlə rəsm çəkib, satmaq idi" deyib.

Bu işi gördükdən sonra ortaya möhtəşəm işlər çıxdığını deyən Nadya bunun dünyada qeyri-adi qarşılanmadığını, hətta belə bir sahə oluduğunu da bildirib. O, hər rəsminin sənəti ilə çatdırmaq istədiyi ayrı bir hekayəsi və duyğusu olduğunu da əlavə edib.

