Norveçin Orstafjorden şəhərində Kəşf Araşdırma Gəmisi yaxınlığında dalğıc qrupu 4 metr diametrində nəhəng kalamar yumurtasına rast gəliblər

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, görüntülərdə kalamar yumurtaları ətrafında dalğıclar yumurtanı araşdırır. Nəhəng yumurtanın ölçüsü isə görənləri heyrətləndirib. Elm adamları bu böyük yumurtanın içində milyonlarla kiçik yumurta olduğunu və bu yumurtaların belə böyüməsinin səbəbini açıqlaya bilmədiklərini bildiriblər.

