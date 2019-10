Zelenski dünya rekordunu təzələdi - VİDEO

Bu gün Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin jurnalistlər üçün keçirdiyi press-marafon dünya rekordunu yeniləyib.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, artıq 9 saatdan çoxdur Zelenskinin press-marafonu davam edir.



Yerli vaxtla saat 18:30-da Ukraynanın Milli Rekordlar Reyestrinin nümayəndəsi press-marafona gələrək Zelenskinin rekord qırdığını bildirib və onu bu münasibətlə təltif edib.









Qeyd edək ki, Zelenskinin ilk dəfə keçirdiyi press-marafon bu gün saat 10:00-da başlayıb. Jurnalistlər tərəfindən Ukrayna prezidentinə çoxsaylı suallar ünvanlanıb.

