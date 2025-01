HƏMAS hərəkatı girovluqda olan iki ABŞ vətəndaşını sərbəst buraxıb və onlar İsraildədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə MSNBC telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə, Təl-Əvivdəki “NBC News” bürosunun keçmiş rəhbəri Martin Fletçerin ailə üzvləri Natali və Cudit Ranan sərbəst buraxılıblar.

Qeyd edək ki, HƏMAS və İsrail Qəzzada atəşkəs razılaşması əldə edib.

