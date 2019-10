Daha iki veteran güləşçimiz dünya çempionatında fərqlənib

Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə veteranlar arasında dünya çempionatı başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Musa Mirzəyevin (-130 kq) ardından daha iki yunan-Roma güləşçimiz medal qazanıb. Belə ki, müxtəlif yaş qruplarında Məmməd Əliyev (-78 kq) gümüş və Rövşən İsmayılxanlı (-130 kq) bürünc medalla mükafatlandırılıb. Qeyd edək ki, milli dərəcəli hakimlərimizdən Xəyal Əliyev və Eldar Məmmədov yarışda ədaləti qoruyub. Onlar beynəlxalq dərəcə almaq üçün imtahandan da keçib.

