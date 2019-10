"Komanda ilk hissədə əla çıxış etdi. Bizim başqa qol şanslarımız da oldu. Təəssüf ki, qapıya zərbələrimizdə dəqiqlik çatmadı. Ola bilər ki, bu, başımızdan Xorvatiya ilə matçın çıxmamasından irəli gəlirdi."

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Macarıstanın “Origo Sport” saytı xəbər verir ki, bunu Macarıstan millisinin futbolçusu İştvan Kovaç deyib.

