Birləşmiş Ştatlar "əhəmiyyətli dərəcə"də İŞİD terror qruplaşmasına qalib gələrək Suriyadan öz qoşunları çıxarıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp özünün "Twitter"dəki səhifəsində yazıb.

"İŞİD xilafəti üzərində 100%-lik qələbədən sonra mən Suriyadan qoşunlarımızı çıxardım", - deyə o yazıb.

"Mən generallarımdan soruşdum: - biz nə üçün Suriya və Əsəd üçün döyüşməliyik? Düşmənimizin torpağını müdafiə etmək üçün?", - o əlavə edib.



