Bu kadrlar efirə getmədi - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, AÇ-2020-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində Türkiyə yığması səfərdə Fransa ilə 1:1-lik heç-heçə edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, istinadən verdiyi məlumatına görə, oyunun 82-ci dəqiqəsində "ay ulduzlular”ın vurduğu qoldan sonra gərgin anlar yaşanıb. Belə ki, Türkiyə millisinin futbolçusu Kaan Ayhan fərqləndikdən sonra bütün futbolçular əsgər salamı verərək tribunalara yaxınlaşıb. Lakin yerli rejissorlar həmin kadrları efirə verməyib. Onların bu hərəkəti etirazlarla qarşılanıb:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.