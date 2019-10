Trampın köməkçisindən Ərdoğanla bağlı ŞOK AÇIQLAMA: "Bizə söz verdi ki..."

ABŞ prezidenti Donald Trampın köməkçisi Mayk Pens Türkiyəyə səfər edəcək.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev informasiya yayıb.

Məlumata görə, Pens Türkiyə ilə Suriya arasında müzakirə başlatmaq məqsədilə Ankaraya gələcək. O, bu müzakirələr nəticəsində zorakılığın sona çatmasını və sərhəddə uzunmüddətli sülhə nail olmağı hədəfləyir.

Pensin açıqlamalarına görə, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ordunun Kobaniyə hücum etməyəcəyinin təminatını verib.

Qeyd edək ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri Fəratın şərqini terrorçulardan təmizləmək məqsədilə "Sülh çeşməsi" əməliyyatı keçirir. Əməliyyatda Təl Abyad və Rəsulayndan sonrakı hədəf Münbiçdir.

Zümrüd

