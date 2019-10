Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.

Metbuat.az canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:

AÇ-2021-in seçmə mərhələsi

20:00 Azərbaycan U-21 - İsveçrə U-21 - CBC Sport

20:15 Estoniya U-21 - Rusiya U-21 - Match! Premier

AÇ-2020-nin seçmə mərhələsi

20:00 Finlandiya - Ermənistan - Match! Football 1

22:45 İsveçrə - İrlandiya - Match! Football 1

22:45 Cəbəllütariq - Gürcüstan - 1TV Georgia

22:45 İsveç - İspaniya - İdman TV, Match! TV

22:45 Rumıniya - Norveç - Match! Football 3

22:45 Lixtenşteyn - İtaliya - Match! Football 2

Yoldaşlıq oyunu

23:00 Əlcəzair - Kolumbiya - A Spor

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.