“Qəbələ” - “Qarabağ” matçı FIFA referisinə tapşırılıb

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında VIII turun oyunları üçün bütün təyinatlar müəyyənləşib.

"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, turun mərkəzi matçı hesab olunan “Qəbələ” – “Qarabağ” duelini FIFA referisi Əliyar Ağayev idarə edəcək.

19 oktyabr (şənbə)

17:00. “Qəbələ” – “Qarabağ”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Akif Əmirəli, Rza Məmmədov, Fərid Hacıyev

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov

Qəbələ şəhər stadionu

19:15. “Keşlə” – “Sabah”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Mübariz Haşımov, Pərvin Talıbov, Nicat İsmayıllı

Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev

“ASCO Arena”

20 oktyabr (bazar)

17:00. “Neftçi” – “Zirə”

Hakimlər: Rövşən Rəcəbov, Zeynal Zeynalov, Cavanşir Yusifov. Rauf Allahverdiyev

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev

“Bakcell Arena”

19:30. “Səbail” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Rəhim Həsənov, Namiq Hüseynov, Cəmil Quliyev, Rəşad Əhmədov

Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

“ASCO Arena”,

Qeyd edək ki, turun bütün görüşləri “CBC Sport” telekanalı vasitəsi ilə canlı yayımlanacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.