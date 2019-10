Qəbələdə 4 uşaq anası həyat yoldaşı tərəfindən döyülərək xəstəxanalıq oldu

Bakı. Samir Əli - Trend:

Qəbələ rayonunda qadın həyat yoldaşı tərəfindən xüsusi amansızlıqla döyülüb.

Trend-in məlumatına görə, hadisə rayonun Solquca kəndində baş verib.

Kənd sakini, 1975-ci il təvəllüdlü Xalidə Dəmirova həyat yoldaşı 1973-cü il təvəllüdlü Eyvaz Dəmirov tərəfindən xüsusi amansızlıqla döyülüb.

Hadisə nəticəsində bədəninin müxtəlif hissələrindən xəsarətlər alan qadın Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Xatırladaq ki, ailənin birgə nigahdan 4 övladı var.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.