Berlində tarixi məkanları terror hücumlarından qorumaq üçün tədbirlər görüləcək

Berlində turistlərin baş çəkdiyi 18 tarixi məkanı mümkün terror hücumlarından qorumaq üçün müəyyən tədbirlər görmək nəzərdə tutulur.

“Report” “İnterfaks”a istinadən xəbər verir ki, daha çox Brandenburq qapısı, Gendarmenmarkt meydanı, Haki küçələri kimi məkanlarda avtomobil hərəkətinə qarşı çoxsaylı bəndlər qurmaq planı var.

Bu kimi maneələr 2016-cı ilin 19 dekabr tarixində Braytşaydplats meydanında törədilən terror hücumundan sonra Kayzer Vilhelm Xatirə Kilsəsi qarşısında quraşdırılıb.

Bu planları icra etmək üçün müvafiq işçi qrup yaradılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.