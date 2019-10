Siyahıyaalmadan kənarda qalan şəxslər üçün XƏBƏR VAR

Dövlət Statistika Komitəsi oktyabrın 1-dən 10-a qədər Azərbaycanda həyata keçirilən əhalinin siyahıyaalınması ilə bağlı əhaliyə müraciət edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, komitə siyahıyaalınmadan kənarda qalmış əhalini qaynar xəttə müraciət etməyə çağırıb:

"Komitə siyahıyaalmadan kənarda qalmış şəxslərə bir daha müraciət edərək cari ilin oktyabr ayının 1-dən etibarən fəaliyyət göstərən "Qaynar xətt mərkəzi"nə (012) 510-07-89, 539-54-44, 539-80-44 nömrəli telefonlar vasitəsilə məlumat vermələrini xahiş edir".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.