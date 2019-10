Dünyanın ən sirli bölgəsi - Bu bölgəyə heç kim girə bilmir - FOTO

Dünyanın ən çox maraq etdiyi, amma on illərdir sirri çözülməyən Amerikanın gizli bazası 51-ci sahə sirrini hələ də qoruyur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, yeni görüntüləri yayımlanan bölgəyə heç kim girə bilmir və içində nələr olduğunu da bilən yoxdur. İddialara görə, Amerika daha əvvəl 51-ci bölgədə yaxaladığı dünyadan xaric canlıları, yəni yadplanetliləri araşdırır və xüsusi təcrübələr aparır.

51-ci sahə sahibi Amerika Birləşmiş Ştatları Hava Qüvvələri olan, bilindiyi qədərilə təyyarə və düşmən silahlarını aşardıran mərkəz olaraq istifadə olunan yerdir.

Kənardan baxıldıqda bir baza kimi görünən bölgənin yer altında daha böyük bir sir daşıdığı və əsil bazanın orada yer aldığı düşünülür.

Kimlikləri bəlli olmayan silahlı təhlükəsizlik əməkdaşları tərəfindən qorunan bazaya heç kimin yaxınlaşmasına icazə verilmir və ətrafda bazaya yaxınlaşdıqda personalın atəş açma hüququnun olduğunu bildirən xəbərdarlıq yazıların yerləşir.



51-ci sahədə işləyən elm adamı Body Bushman isə ölməmişdən əvvəl çəkdiyi video materialla ABŞ-ın böyük bir sirrini ortaya çıxarıb. Bushman ABŞ rəsmiləri tərəfindən daim inkar edilən Area-51 mərkəzini gördüyünü və orada yad planetlilərin quruluşu ilə bağlı araşdırmalar aparan bir qrup elm adamının olduğunu dedi.

Bushman çəkilən fotoşəkilləri dəlil olaraq göstərərək qeyd etdiyi videoda Area-51 mərkəzində ələ keçirilən yad planetlilərin iki növ olduğunu bildirib. Bu iki qrupu yerlilərə yaxınlıq göstərən və düşmənçilik edənlər kimi ayırmışdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.