Çin hökuməti xarici banklar və investisiya fondlarının ölkədəki fəaliyyəti üçün bütün məhdudiyyətləri ləğv etdiyini açıqlayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin dövlət televiziyası məlumat yayıb.

Məlumata görə, gələn ildən ölkənin kapital bazarında fəaliyyət göstərən şirkətlərin nizamnamə kapitalında xaricilərin payının olmasına icazə veriləcək.



