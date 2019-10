Rusiyanın məşhur bloggeri Malika Djikaeva yenidən ictimaiyyəti şoka salıb



Metbuat.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, xanım blogger “İnstaqram” hesabında bir video paylaşıb.



Həmin video qısa müddətdə izlənmə rekordu qırıb və böyük müzakirələrə səbəb olub.



Videoda Malika hicabda və qapalı geyimdə vanna otağında erotik hərəkətlər edir.



Həmin görüntüləri təqdim edirik.



(Baku.ws)

