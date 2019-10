Qum zərrəsi ölçüsündə kamera hazırlanıb

Smartfonlara quraşdırılan kameraların ölçüsü hər il kiçilir. Amma çəkiliş üçün olduqca kiçikölçülü tamamilə başqa tip qurğular da mövcuddur. "OmniVision" şirkətinin "OmniVision OV6948" kamerası məhz bu tipə aiddir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "OmniVision OV6948" kamerasının özəlliyi onun ölçüsünün kiçik olmasındadır. Belə ki, kamera ölçüsünə görə (0,575 x 0,575 x 0,232 mm) qum zərrəsinə bənzəyir. Buna baxmayaraq, kamera "RGB Bayer" çipinin köməyi ilə 40 min piksel təsvir ölçüsündə rəngli görüntü çəkə bilir.



Qeyd edək ki, "OmniVision" şirkətinin yeni kamerası cərrahi alətlərdə tətbiq üçün nəzərdə tutulub.

