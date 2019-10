​“Evimdə 22 nəfər adam yaşayır” – Əməkdar artist MALİKANƏSİNDƏN DANIŞDI – VİDEO

ARB TV-nin efirində yayımlanan “Səhər-səhər” verilişinin növbəti qonağı əməkdar artist, müğənni Yusif Mustafayev olub.

Metbuat.az bildirir ki, Yusif Mustafayev efirdə onun evi ilə bağlı yayılan söz-söhbətlərə aydınlıq gətirib. O bildirib ki, 2 mərtəbəli evi var və onun evində 22 nəfər adam yaşayır:

“Mənim çox pulum yoxdur, amma mənim pərdəarxası elə hərəkətlərim var ki, onu bir Allah bilir. Efirlər arxamızca gəzir, yazırlar ki, Yusifin evi var. 42 ildir sənətdəyəm, evim də olmasın? Mən harada yaşayım? İkimərtəbəli evim var, əcəb edirəm. Amma o evdə 22 nəfər adam qalır”.

