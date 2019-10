“İnsanlar mənim görünüşümdən qorxurlar” – Vüqar Muradov – VİDEO

ARB TV-nin “Kim var, kim yox” verilişinin növbəti qonağı müğənni Vüqar Muradov olub.

Metbuat.az bildirir ki, İfaçı görünüşünün insanları vahimələndirdiyini deyib:

“Dəfələrlə olur ki, toylarda, məclislərdə çoxu şəkil çəkdirmək istəyir, amma görünüşüm onlara vahiməli gəldiyi üçün yaxınlaşmırlar. Qorxurlar. Sonradan mənə yazırlar ki, elə istəyirdim sizinlə şəkil çəkdirəm, amma çəkindim. Mən də deyirəm ki, mən adam yeyən deyiləm, sənət adamıyam. Belə boy-buxunlu olmaqda ulu babalarıma oxşamışam. Nəslimizdə uca boy insanlar çoxdur. Amma ən hündürü mənəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.