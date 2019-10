ABŞ İŞİD lideri Bağdadinin öldürüldüyü əməliyyata Kayla Muellerin adını verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, terror qruplaşmasının 2013-cü ildə qaçırtdığı Amerikalı Kayla Mueller Hələbdə girov götürülmüşdü. Muellerin Bağdadi ilə məcburi evləndirildiyi, İŞİD liderinin cinsi təcavüzünə və işgəncəyə məruz qaldığı bildirilirdi.

Mueller 2015-ci ildə bir hava hücumu zamanı ölmüşdü.

