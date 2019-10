Suriyanın Afrin rayonunda bomba yüklənmiş avtomobilin partlaması nətisəcində ölənlərin sayı 9-a, yaralananların sayı isə 30-a çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı “THMHaber” yayıb.

(report)

